El Castellón está a solo dos goles de su mejor registro goleador en Primera y Segunda

El CD Castellón suma 65 goles en la presente temporada y se sitúa a solo dos de poder igualar su mejor registro en Primera y Segunda división El equipo castellonense tiene a su alcance igualar y superar los 67 que consiguió en la campaña 1953/54, también en la categoría de plata y que es la mayor cantidad de goles que ha logrado en el fútbol profesional en un mismo año.

De hecho, el tanto ante el Córdoba en la derrota (1-2) del pasado fin de semana le permitió al Castellón igualar su segunda mejor marca, que consiguió la pasada temporada cuando cerró su retorno a Segunda división con 65 goles.

Por delante el Castellón tiene cuatro partidos para poder alcanzar un récord goleador en el fútbol profesional y en los que se medirá a Ceuta y Huesca a domicilio y a Cádiz y Eibar en el estadio SkyFi Castalia.

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Cuatro jornadas en las que buscará también la clasificación para la promoción de ascenso al ocupar en estos momentos la quinta posición.