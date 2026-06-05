Pablo Hernández: "Vamos a dar el máximo e intentar ganar"

El técnico del CD Castellón, Pablo Hernández, analizó este viernes, en la previa de la ida de la primera eliminatoria de la promoción de ascenso a primera división, las posibilidades de su equipo y aseguró que van a "dar el máximo e intentar ganar" ante el Almería este sábado el SkyFy Castalia.

Hernández aseguró que el Almería "es un equipazo" e incluso se atrevió a afirmar que para él es "la mejor plantilla de la categoría", aunque no pudo lograr el ascenso directo. "Tiene la ventaja de haber quedado tercero" lo que le da la ventaja, en su opinión, de superar la eliminatoria si se llega al final de la prórroga en el segundo partido con tablas.

Para contrarrestar el juego andaluz, en el Castellón no piensan, según su técnico, "más allá de intentar ser nosotros y sacar nuestra mejor versión", conscientes de que "habrá momentos que nos tocará sufrir" ya que enfrente "tendrá jugadores de mucho talento y mucho nivel", dijo.

El Castellón espera poder sacar partido del efecto Castalia. "Jugaremos con nuestra gente que va a estar volcada", dijo HErández sabedor de que les prepara un caluroso recibimiento a su llegada y animará los 90 minutos en un estadio que colgará el cartel de completo.

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El factor público espera Pablo Hernández que sea un factor positivo, ya que "son eliminatorias que se pueden decidir por detalles", concluyó.