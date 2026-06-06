Este ha sido el apoteósico recibimiento al Castellón en busca del ascenso a La Liga

Castellón vive uno de sus momentos más ilusionantes en los últimos años. Hoy el CD Castellón recibe al Almería en la ida de los play-offs de Ascenso, la afición ha respondido, desde primera hora de la tarde inundaban las cercanías de Castalia para recibir a su equipo.

El autobús llegaba a las inmediaciones de Castalia y estalló el júbilo, no solo en los aficionados sino que también en los propios jugadores. El gran protagonista ha sido Ousmane Camara, captado por las cámaras de À Punt, bajo del bus con la mano en la oreja alucinando con el recibimiento, el delantero guineano se unió a la afición saltando al son de los cánticos totalmente mimetizado con el ambiente.

Alineaciones confirmadas

CD Castellón: Matthys, Pablo Sánchez, Alberto, Brignani, Lucas, Gerenabarrena, Ronaldo, Barri, Jakobsen, Camara, Cala.

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UD Almería: Andrés Fernández, Chirino, Bonini, Ely, Álex Muñoz, Dzodic, Lopy, Embarba, Arribas, Morci, Miguel.