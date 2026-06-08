Pablo: "Repetir un partido parecido nos va a acercar a ganar y es lo que vamos a intentar"

El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, señaló en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la fase de ascenso a Primera ante el Almería, que tratarán de repetir la manera de jugar que mostraron en la ida, que acabó con empate a un gol en Castalia, ya que considera que es la forma de ganar en el feudo andaluz y pasar a la eliminatoria final.

"Vamos a tratar de repetir un partido parecido porque eso nos va a acercar a ganar y es lo que vamos a intentar", señaló el técnico, pese a que reconoció que el resultado de la ida no fue el que deseaba. "Nos hubiera gustado irnos con un resultado más positivo, pero las sensaciones fueron buenas, merecimos algo de ventaja, pero no tuvimos acierto", admitió.

"El camino es intentar imponernos, llevar el ritmo de juego y jugar en campo contrario", añadió Pablo, quien aseguró que ve "a los jugadores mentalizados, convencidos de que pueden hacerlo, y van a ir a Almería a lograrlo".

El entrenador subrayó que el Castellón no cambiará su idea de juego porque la mentalidad del equipo "es salir a ganar siempre, aunque hay que pensar también que pueden ser 120 minutos". "Aunque sabemos que solo nos vale ganar", añadió.

Noticias relacionadas

A pesar de que al tener una mejor clasificación en la liga regular al Almería le puede valer el empate para pasar la eliminatoria, Pablo comentó que no cree que "vayan a especular, aunque les sirva el empate, porque se les puede hacer muy largo".