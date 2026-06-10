Polémica en el Almería-Castellón: ¿Crees que hay falta en el tercer gol del equipo local?

No ha podido ser. El Almería le ha quitado el sueño del ascenso a Primera División al CD Castellón tras ganar el duelo de vuelta por un ajustado 3-2 (1-1 en la ida), con una remontada que no ha estado exenta de polémica.

Y es que el tercer gol de los locales en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ha llegado tras un cabezazo de Dzodic, pero tal y como se ha podido ver en las imágenes, Bonini ha pisado previamente a Ronaldo dentro del área y ello ha impedido que el jugador brasileño pudiera defender la acción y no ha llegado al marcaje del pivote almeriense.

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El gol que tumba un sueño

Un gol que de no subir al marcador hubiera podido cambiar el resultado del partido, pues en ese momento se encontraban 2-2 con muy pocos minutos para la prórroga.