Polémica en el Almería-Castellón: ¿Crees que hay falta en el tercer gol del equipo local?
Un cabezazo impecable de Dzodic apareciendo muy solo en el segundo palo ha privado del sueño del ascenso a los albinegros
Diego Sánchez
No ha podido ser. El Almería le ha quitado el sueño del ascenso a Primera División al CD Castellón tras ganar el duelo de vuelta por un ajustado 3-2 (1-1 en la ida), con una remontada que no ha estado exenta de polémica.
Y es que el tercer gol de los locales en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ha llegado tras un cabezazo de Dzodic, pero tal y como se ha podido ver en las imágenes, Bonini ha pisado previamente a Ronaldo dentro del área y ello ha impedido que el jugador brasileño pudiera defender la acción y no ha llegado al marcaje del pivote almeriense.
El gol que tumba un sueño
Un gol que de no subir al marcador hubiera podido cambiar el resultado del partido, pues en ese momento se encontraban 2-2 con muy pocos minutos para la prórroga.
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