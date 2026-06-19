Oficial: Álvaro Martín ficha por el Castellón

El CD Castellón ha hecho oficial el fichaje de Álvaro Martín procedente del Andorra como agente libre hasta 2029 con la intención de confeccionar una plantilla que pueda volver a luchar por el ascenso a las órdenes de Pablo Hernández.

Comunicado íntegro

El CD Castellón ha alcanzado un acuerdo con Álvaro Martín para su incorporación a la entidad albinegra. El mediapunta e interior llega libre y firma hasta el 30 de junio de 2029.

Álvaro Martín de Frías (15/01/2001, Madrid, España) se convierte en nuevo jugador del CD Castellón para reforzar la plantilla de cara a las próximas temporadas. El madrileño procede del FC Andorra, conjunto con el que ha competido en las dos últimas campañas.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Álvaro Martín completó su etapa de crecimiento en la cantera blanca. En sus inicios como profesional acumuló experiencia en dos cesiones, primero en el HNK Šibenik de Croacia durante la 2020/21 y posteriormente en el Inter de Madrid en la 2021/22, donde firmó una gran actuación en Primera Federación con 10 goles y 4 asistencias.

Tras regresar al conjunto blanco, el centrocampista continuó su progresión en el Real Madrid Castilla durante la temporada 2022/23, también en Primera Federación, consolidándose como uno de los futbolistas destacados del filial madridista al registrar 4 goles y 9 asistencias.

En el verano de 2023 se incorporó al FC Andorra, donde se convirtió en una pieza importante del proyecto tricolor. Durante sus tres temporadas en el conjunto andorrano disputó 98 encuentros oficiales, anotando 5 goles y repartiendo 8 asistencias. Su rendimiento fue especialmente destacado en la 2024/25, siendo protagonista en el ascenso del FC Andorra a LaLiga Hypermotion.

A sus 25 años, Álvaro Martín llega al CD Castellón en una etapa de madurez y crecimiento, dispuesto a aportar talento, trabajo y ambición al proyecto albinegro en LaLiga Hypermotion. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Álvaro!