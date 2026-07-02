OFICIAL: Álex Calatrava, nuevo jugador del RCD Espanyol

El RCD Espanyol consigue a uno de los jugadores más codiciados de la Segunda División. El conjunto perico, con Monchi al frente, se hace con los servicios de Álex Calatrava por 5 millones de euros. El club blanquiazul ha abonado la claúsula de rescisión del futbolista albinegro, que firma hasta 2031, y abandonará el Sky-Fi Castalia tras dos temporadas como orellut. El mediapunta de 26 años da el salto a la élite luego de un rendimiento notable en el CD Castellón, con 21 goles y 19 asistencias en 75 encuentros oficiales.

LaLigaHypermotion

"Era un paso que tenía que dar"

De esta manera, Pablo Hernández pierde a una de sus mayores estrellas, y pieza clave en la temporada del equipo de La Plana. Calatrava, que ya ha posado con sus nuevos colores, ha expresado que, con su llegada al RCDE Stadium, "un sueño se hace realidad". El catalán ha recalcado la importancia de Monchi para cerrar su incorporación definitiva al conjunto dirigido por Manolo González. Gracias a la confianza que el isleño ha depositado en su figura, la del mediapunta del CD Castellón es una apuesta importante a nivel económico y deportivo.

Noticias relacionadas

Álex Calatrava, nuevo jugador del RCD Espanyol / CD Castellón

Una despedida difícil y ¿antes de tiempo?

Confirmada ya su marcha al RCD Espanyol, Álex Calatrava no ha podido olvidarse de su etapa como albinegro. El catalán reconoce que la decisión de dejar el Sky-Fi Castalia "no ha sido fácil". De hecho, en su carta de despedida habla de un adiós antes de tiempo, pero que "no cambia un ápice de lo que siento y lo agradecido que estoy con este club". Tampoco ha querido dejar de lado a la afición, a la que agradece su aliento cada partido, y le asegura que la verán más pronto que tarde en Primera División.