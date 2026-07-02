El último dardo de Haralabos Voulgaris al agente de Brian Cipenga

La salida de Brian Cipenga del CD Castellón con rumbo a la UD Almería ha traído mucha cola. El extremo congoleño, a pesar de estar concentrado con su selección en el Mundial, firmó el contrato que le vinculaba al conjunto indálico, y que a su vez ponía fin a su etapa como albinegro. La decisión y la manera de ejecutarla no gustó en el Sky-Fi Castalia, pues el equipo de Pablo Hernández acababa de ser eliminado del play-off de ascenso a Primera División ante, precisamente, el cuadro rojiblanco.

Cuestión de confianza

El presidente del CD Castellón, Haralabos Voulgaris, avivó ayer el fuego del fichaje con una publicación en redes sociales dirigida a los agentes del futbolista. El canadiense cuestionó la forma de actuar de los representantes de Cipenga, que precisamente había adelantado a RD Congo ante Inglaterra. "No soy un agente, pero si estuviera representando a un jugador que se dirige a la Copa del Mundo y realmente creyera en él, me costaría mucho aconsejarle que firme un nuevo contrato antes de que el torneo siquiera comience", declaró el máximo mandatario albinegro.

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Brian Cipenga, jugador de la UD Almería, en su etapa en el CD Castellón / CD Castellón

Voulgaris afirma que, en caso de que el jugador no hubiera fichado con la UD Almería previo a la cita intercontinental, podría haber optado a un destino de mayor renombre. Si bien el tanto de Cipenga puso en jaque a una de las favoritas del torneo, los de Thomas Tuchel, encomendados a Harry Kane, finalmente le dieron la vuelta al gol del exalbinegro en la segunda parte. Con la eliminación del combinado congoleño, el extremo de Kinsasha queda a la espera de incorporarse a la pretemporada del cuadro andaluz, que tras ser derrotado en la final del play-off de ascenso a manos del Málaga CF, volverá a intentar ascender a la máxima categoría.