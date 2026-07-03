El albinegro Awer Mabil se estrena en el Mundial con derrota

Awer Mabil concluye su participación en el Mundial con una de cal, y otra de arena. El extremo del CD Castellón, que al ser convocado por Australia se perdió el play-off de ascenso a Primera División, se marcha de la Copa del Mundo sobre el verde, pero con su selección eliminada en dieciseisavos de final. El conjunto ozzy, en el que el albinegro ha coincidido con el granota Mathew Ryan (salió solo para la tanda de penaltis), cayó ante una Egipto que espera a su oponente de octavos de final, determinado dentro de unas horas en el encuentro entre Argentina y Cabo Verde.

De esta manera, el '11' de los oceánicos finaliza su segunda aventura en la máxima competición intercontinental, pues también fue convocado para el Mundial de 2022, en el que disputó 22 minutos distribuidos en dos partidos. Respecto a su influencia en la derrota de su combinado nacional, Mabil ha completado un 56% de pases intentados (5 de 9), y su actuación ha sido más bien discreta teniendo en cuenta que los australianos no llevaron la iniciativa ofensiva. Es más, tuvo un libre directo lateral en la prórroga que no pasó de la barrera. Aun así, se dispuso a chutar en la tanda de penaltis, y marcó el que fue el 2-2.

El futbolista de 30 años originario de Kakuma (Kenia), pese a sus 38 internacionalidades y 10 goles con la camiseta australiana, no ha sido apenas de la confianza de Tony Popovic. Awer Mabil, que vive ahora su segunda etapa en el fútbol español tras su breve estadía en el Cádiz CF, ha quedado relegado en cuanto a las necesidades de Australia en la cita mundialista. El técnico ha empleado un 3-4-3 con carrileros largos, por lo que el papel del extremo ha sido prácticamente nulo.

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Awer Mabil, jugador del CD Castellón / CD Castellón

Fortuna opuesta a Brian Cipenga

Awer Mabil no ha gozado de las mismas oportunidades que uno de sus ya excompañeros, Brian Cipenga. El congoleño no solo ha jugado con su combinado nacional, sino que además marcó el tanto de los africanos contra Inglaterra. Un gol que trajo cola en clave albinegra, pues la diana no pasó desapercibida para el presidente del CD Castellón, Haralabos Voulgaris, que hizo alusión a la toma de decisiones del representante del ahora jugador de la UD Almería.