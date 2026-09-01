Oficial: el CD Castellón consigue la cesión de un joven talento del Brighton

Matías Orozco es nuevo jugador del CD Castellón. El centrocampista colombiano, de 18 años, llegó este verano al club inglés procedente del Deportivo Cali y jugará cedido en la entidad albinegra.

Así lo ha anunciado el Castellón en un comunicado oficial: El CD Castellón y el Brighton & Hove Albion han alcanzado un acuerdo para la cesión de Matías Orozco, centrocampista que se incorpora a la disciplina albinegra hasta el 30 de junio de 2027.

Matías Orozco (01/12/2007, Barranquilla, Colombia) aterriza desde el Brighton, club de la Premier League que se hizo con los servicios del colombiano desde el Deportivo Cali de su país natal.

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Internacional

Formado en el conjunto sudamericano, Orozco ha sido convocado en las inferiores de su selección nacional, en los equipos sub-19 y sub-21. A nivel de clubes, disputó el Torneo Clausura de la 24/25 y el Torneo Apertura de la 25/26 con el Deportivo Cali, sumando 28 encuentros y anotando dos goles.