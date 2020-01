Previa del partido de la jornada 20: At. Levante - Villarreal B

Este sábado a las 17:00 en el Ciudad Deportiva de Buñol se verán las caras el At. Levante y el Villarreal en la vigésima jornada de la Segunda División B. El At. Levante afronta con ánimos reforzados para el partido de la vigésima jornada tras ganar sus dos últimos partidos 2-0 y 0-1, el primero contra el AE Prat en su campo y el segundo contra el Ejea a domicilio. Desde el comienzo de la competición, los locales han ganado en siete de los 19 encuentros jugados hasta la fecha en la Segunda División B con una cifra de 18 tantos a favor y 24 en contra. Respecto al equipo visitante, el Villarreal B se hizo con la victoria frente al Sabadell durante su último encuentro de la competición (2-0), con goles de Edu Espiau y Álex Millán, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el feudo del At. Levante. De los 19 partidos que ha jugado en esta temporada de la Segunda División B, el Villarreal B ha ganado en ocho de ellos con un balance de 22 goles marcados frente a 21 encajados. En referencia al rendimiento como local, el At. Levante ha ganado seis veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado una vez en 10 partidos jugados hasta ahora, unos valores que pueden resultar esperanzadores para el Villarreal B, pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los partidos que tienen lugar en el Ciudad Deportiva de Buñol. En las salidas, el Villarreal B tiene un balance de cuatro victorias, tres derrotas y dos empates en nueve encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que es un equipo que suele conseguir puntos a domicilio, algo a lo que deberá prestar atención el At. Levante si no quiere sumar un resultado negativo en casa. Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del At. Levante, de hecho, los números muestran dos victorias, tres derrotas y un empate a favor del equipo local. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas tres visitas al estadio del At. Levante. El último partido que disputaron el At. Levante y el Villarreal en este torneo tuvo lugar en agosto de 2019 y finalizó con un resultado de 2-1 para los visitantes. Actualmente, el Villarreal B se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de cinco puntos con respecto a su rival. El equipo de Luis Tevenet se sitúa en el decimotercer puesto con 24 puntos en el casillero. Por su parte, los visitantes cuentan con 29 puntos y ocupan la octava posición en el torneo. Consulta la clasificacion de 2ª división B