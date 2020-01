Jornada 20 de la Segunda División B: previa del encuentro Coruxo - Pontevedra

El próximo domingo en el Campo do Vao a las 16:30, se medirán el Coruxo y el Pontevedra en la jornada número 20 de la Segunda División B. El Coruxo afronta con optimismo el partido de la vigésima jornada para encauzar una racha ganadora tras lograr la victoria en su feudo en el Campo do Vao por 2-0 frente al Sanse, con goles de Alex Ares y David Añón. Desde el comienzo de la competición, los locales han vencido siete de los 19 partidos jugados hasta la fecha, con 22 tantos a favor y 21 en contra. Respecto a la escuadra visitante, el Pontevedra perdió por un marcador de 1-2 en el encuentro anterior ante el Internacional, de modo que buscará una victoria frente al Coruxo para enderezar el rumbo en el campeonato. Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Coruxo ha vencido cinco veces, ha sido derrotado en una ocasión y ha empatado cuatro veces en 10 partidos jugados hasta ahora, indicativo de que deberá esforzarse durante este encuentro si no quiere que se le escapen más puntos en su casa. En el papel de visitante, el Pontevedra ha ganado cuatro veces en sus nueve encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrán que ponerse serios en el duelo con el Coruxo para llevarse la victoria. Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Campo do Vao y el balance es de dos derrotas y tres empates a favor del Coruxo. A su vez, los visitantes acumulan cinco encuentros seguidos invictos en el estadio del Coruxo. El último partido que jugaron el Coruxo y el Pontevedra en la competición fue en agosto de 2019 y finalizó con un resultado de 2-0 a favor del Pontevedra. Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que el Pontevedra se sitúa por delante del equipo local con una ventaja de un punto. El equipo de Míchel Alonso se sitúa en el octavo puesto con 27 puntos en el casillero. Por su parte, los visitantes se sitúan en sexta posición con 28 puntos. Consulta la clasificacion de 2ª división B