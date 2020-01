Previa del encuentro: At. Baleares - Langreo

El próximo domingo en el Estadio Balear a las 12:00, se medirán el Baleares y el Langreo en la vigésima jornada de la Segunda División B. El At. Baleares afronta con optimismo para el encuentro de la vigésima jornada tras ganar como local por un marcador de 2-1 al Peña Deportiva en el Estadio Balear, con tantos de Tony Gabarre y Holsgrove. Además, los locales han ganado en 13 de los 19 encuentros disputados hasta ahora y acumulan una cifra de 13 tantos encajados contra 33 a favor. Respecto a la escuadra visitante, el Langreo se tuvo que conformar con un empate 2-2 frente al Ibiza durante su último encuentro, así que intentará seguir añadiendo puntos a su tabla clasificatoria frente al At. Baleares. Antes de este partido, el Langreo había ganado en cinco de los 19 encuentros jugados en la Segunda División B esta temporada, con un balance de 17 goles marcados frente a 21 encajados. En cuanto a los resultados como local, el At. Baleares ha logrado un balance de nueve victorias y un empate en 10 partidos jugados en casa, unas cifras que manifiestan el potencial y la seguridad del equipo cuando juega en su estadio. A domicilio, el Langreo tiene un balance de dos victorias, cuatro derrotas y cuatro empates en 10 partidos jugados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con el At. Baleares. A su vez, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio del Baleares, pues han ganado ya tres partidos a domicilio. El último encuentro que disputaron ambos equipos en este torneo fue en agosto de 2019 y acabó con un resultado de 0-1 para los locales. En referencia a su posición en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que el At. Baleares se sitúa por encima del Langreo con una ventaja de 20 puntos. El At. Baleares llega al encuentro con 42 puntos en su casillero y ocupando la segunda plaza antes del partido. Por su lado, el Langreo tiene 22 puntos y ocupa la decimosexta posición en la clasificación. Consulta la clasificacion de 2ª división B