El Linense gana por la mínima al Villarrobledo (1-0)

El Villarrobledo no logró imponerse al Linense, que ganó 1-0 durante el encuentro celebrado este domingo en el Municipal de La Línea. Los dos equipos venían de cosechar resultados dispares en sus últimos partidos. El Linense llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de ganar los dos últimos partidos contra el Talavera de la Reina en su estadio y el San Fernando fuera de casa, por 2-1 y 0-1 respectivamente. Respecto al equipo visitante, el Villarrobledo cayó derrotado por 1-0 en el último partido que disputó frente al At. Sanluqueño. Con esta derrota el Villarrobledo se situó en decimoctava posición al finalizar el duelo, mientras que el Linense es sexto. En el primer tiempo ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol, por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con el mismo resultado de 0-0. Tras la reanudación llegó el gol para el Linense, que se puso por delante gracias al gol de Koroma, acabando el partido con un resultado de 1-0 en el luminoso. Ambos entrenadores hicieron movimientos en los banquillos. El entrenador del Linense dio entrada a Abdellaoui, Koroma y Sergio por Kaya, Tito y Carrasco, mientras que el Villarrobledo dio entrada a Dani y Pekes por Daniel Ndi y Agus Alonso. El árbitro mostró una tarjeta amarilla al Villarrobledo (concretamente a José Rodríguez), mientras que el equipo local no vio ninguna. Con estos tres puntos, el Linense ocupó el sexto puesto con 31 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Jesús Castellanos se situó en el decimoctavo puesto con 18 puntos, en plaza de descenso a Tercera División, al finalizar el encuentro. El equipo que jugó el partido como local se medirá en la siguiente jornada con el UCAM Murcia, mientras que el Villarrobledo jugará contra el Marbella. Consulta la clasificacion de 2ª división B