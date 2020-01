Tres puntos para el equipo local: At. Baleares 3-1 Langreo

El Baleares ganó 3-1 al Langreo en el encuentro disputado este domingo en el Estadio Balear. Los dos equipos venían de cosechar resultados dispares en sus últimos encuentros. El At. Baleares llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras lograr la victoria por 2-1 frente al Peña Deportiva. Respecto al equipo visitante, el Langreo no pasó de las tablas con un resultado de 2-2 frente al Ibiza. Con esta derrota el equipo langreano se situó en decimoséptima posición tras la finalización del encuentro, mientras que el At. Baleares es segundo. El encuentro comenzó con buen pie para el Langreo, que se puso por delante con un tanto de Ramiro a los 33 minutos. No obstante, el At. Baleares empató por medio de un gol de Orfila en el minuto 36. Con posterioridad anotó el conjunto local, que cambió las tornas en el luminoso consiguiendo el 2-1 gracias a un gol de Iturraspe en el minuto 39. Sumó de nuevo el equipo palmesano mediante un tanto de Haro cerca de la conclusión, en el 46, terminando de esta manera el primer tiempo con un 3-1 en el marcador. Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en el segundo periodo y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 3-1. Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del equipo local saltaron desde el banquillo Alberto Gil, Aurtenetxe y Cervero en sustitución de Arturo, Iturraspe y Haro, mientras que los cambios por parte del conjunto visitante fueron Marenyà, Jorge Hernández y Asier, que entraron por Pablo Tineo, Mateo y Álvaro. Tras superar el partido, el At. Baleares se ubicó con 45 puntos, en plaza de playoff de ascenso a Segunda División, en el segundo puesto de la tabla clasificatoria al finalizar el partido, en posición de playoff de ascenso a Segunda División, mientras que el Langreo se situó en decimoséptimo puesto con 22 puntos, en lugar de descenso a Tercera División. En la siguiente jornada el equipo de Manix Mandiola se enfrentará contra Las Palmas At., mientras que el Langreo se medirá contra el Real Oviedo B. Consulta la clasificacion de 2ª división B