El Villarreal B logra un empate a uno frente al At. Levante

El partido disputado este sábado en el Ciudad Deportiva de Buñol y que enfrentó al At. Levante y al Villarreal finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes. Ambos equipos venían de vencer sus últimos partidos. El At. Levante llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de ganar los dos últimos encuentros contra el AE Prat en su estadio y el Ejea a domicilio, por 2-0 y 0-1 respectivamente y por el momento llevaba una racha de tres victorias consecutivas. Por su parte, el Villarreal B ganó en casa 2-0 su último encuentro en el torneo ante el Sabadell. Tras el marcador, el equipo local se situó en duodécima posición, mientras que el Villarreal se quedó en octavo lugar al concluir el encuentro. Durante el primer tiempo del encuentro ninguno de los jugadores consiguió anotar, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial. El segundo periodo arrancó de manera favorable para el At. Levante, que inauguró el luminoso con un tanto de Ferni en el minuto 54. Empató el conjunto villarrealense con un gol de Lozano a los 71 minutos, terminando de esta manera el partido con un marcador definitivo de 1-1. Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del equipo local saltaron desde el banquillo Isaac Danzo, Sandoval y Ontiveros en sustitución de Álex Cantero, Kochorashvili y Chuma, mientras que los cambios por parte del conjunto visitante fueron Edu, Diego Collado y Junehyuk, que entraron por Alex Baena, Migue y Villa. El árbitro mostró tres tarjetas amarillas al At. Levante ( Toni Herrero, Pereira y Sandoval), mientras que el equipo visitante no vio ninguna. Tras este empate, al término del partido el Villarreal B se ubicó en el octavo puesto de la tabla con 30 puntos. El At. Levante, por su parte, se quedó con el duodécimo lugar con 25 puntos. En la siguiente jornada de la competición el At. Levante jugará contra el Sabadell fuera de casa, mientras que el Villarreal B se enfrentará en su feudo contra el Hércules.