Previa del encuentro: el Ibiza recibe al Las Palmas At. en la vigésima jornada

En una jornada más, la vigésima de la Segunda División B, lucharán por un resultado positivo el Ibiza y Las Palmas el miércoles a las 20:00 en el Estadi Can Misses. El Ibiza encara el partido de la vigésima jornada con la intención de sumar más puntos a su clasificación tras empatar el último encuentro disputado frente al Langreo. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado 11 de los 19 encuentros disputados hasta ahora con una cifra de 31 goles a favor y 15 en contra. Por su parte, Las Palmas At. fue derrotado por 2-0 en el último partido que disputó frente al Sporting B, de modo que un triunfo frente al Ibiza le ayudaría a mejorar su trayectoria en la competición. En cuanto al desempeño en su estadio, el Ibiza ha vencido siete veces, ha perdido en dos ocasiones y ha empatado una vez en 10 partidos jugados, unos valores que pueden parecer esperanzadores para Las Palmas At., pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los partidos que tienen lugar en el Estadi Can Misses. En las salidas, Las Palmas At. ha ganado tres veces en sus 10 encuentros que ha jugado hasta ahora, unas cifras que muestran carencias en el equipo durante sus encuentros fuera de casa. A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Las Palmas, pues lo han hecho en las tres últimas ocasiones. El último encuentro que jugaron juntos en este torneo fue en agosto de 2019 y acabó con un resultado de 3-2 para Las Palmas. Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 13 puntos a favor del Ibiza. El Ibiza llega al encuentro con 37 puntos en su casillero y ocupando la tercera plaza antes del partido. Por su lado, el equipo visitante es decimotercero con 24 puntos. Consulta la clasificacion de 2ª división B