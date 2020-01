Previa del encuentro de la jornada 20: Yeclano Deportivo - Sevilla At.

Este miércoles a las 20:30 en el Municipal La Constitución se verán las caras el Yeclano y el Sevilla en el partido que corresponde a la jornada número 20 de la Segunda División B. El Yeclano Deportivo viene con ánimos reforzados para el partido de la vigésima jornada después de lograr la victoria en su campo en el Municipal La Constitución por 3-0 frente al Badajoz, con goles de Iñigo, Javi Saura y Fran Martínez. Además, los locales han ganado en 10 de los 19 encuentros jugados hasta ahora, con una racha de 32 tantos a favor y 18 en contra. En el lado de los visitantes, el Sevilla At. cosechó un empate a dos frente al Real Murcia, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición, por lo que intentará seguir sumando puntos a su casillero frente al Yeclano Deportivo. De los 19 partidos que ha jugado en esta temporada de la Segunda División B, el Sevilla At. ha ganado en cinco de ellos con una cifra de 20 goles a favor y 23 en contra. Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Yeclano Deportivo tiene un balance de siete victorias y dos empates en nueve partidos jugados en su estadio, por lo que se trata de un equipo muy difícil de batir cuando juega como local. En las salidas, el Sevilla At. ha perdido en cuatro ocasiones y ha empatado tres veces en sus 10 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que se trata de un rival bastante fuerte fuera de casa al que los locales deberán hacer frente. Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el estadio del Yeclano Deportivo, de hecho, los números muestran tres victorias a favor del conjunto local. A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Sevilla, pues lo han hecho en las tres últimas ocasiones. La última vez que jugaron el Yeclano y el Sevilla en este torneo fue en agosto de 2019 y el encuentro concluyó con un empate 0-0. En este momento, entre el Yeclano Deportivo y el Sevilla At. hay una diferencia de 14 puntos en la clasificación. El Yeclano Deportivo llega al encuentro con 36 puntos en su casillero y ocupando la segunda plaza antes del partido. Por su lado, el Sevilla At. tiene 22 puntos y ocupa la decimocuarta posición en la clasificación. Consulta la clasificacion de 2ª división B