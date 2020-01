Previa del partido de la jornada 20: At. Sanluqueño - UCAM Murcia

El próximo miércoles a las 20:30 se disputará el partido de la vigésima jornada de la Segunda División B, en el que veremos enfrentarse al Sanluqueño y al UCAM Murcia en El Palmar. El At. Sanluqueño viene con ánimos reforzados para el encuentro de la vigésima jornada tras ganar sus dos últimos partidos 1-0 y 1-2, el primero contra el Villarrobledo en su feudo y el segundo contra el Talavera de la Reina fuera de su campo. Desde el inicio de la temporada, los locales han ganado en seis de los 19 partidos jugados hasta la fecha en la Segunda División B con una cifra de 17 goles a favor y 17 en contra. Respecto a la escuadra visitante, el UCAM Murcia se hizo con el triunfo frente al Don Benito durante su último encuentro de la competición (1-3), con tantos de Javi Moreno y Mayoral, por lo que espera repetir resultado, esta vez en el estadio del At. Sanluqueño. Antes de este partido, el UCAM Murcia había ganado en cinco de los 19 encuentros jugados en la Segunda División B esta temporada y suma una cifra de 18 tantos encajados frente a 17 a favor. Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el At. Sanluqueño ha conseguido unas estadísticas de cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates en 10 partidos jugados como local, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su feudo, dando esperanzas a los visitantes de lograr resultados a su favor. A domicilio, el UCAM Murcia tiene un balance de dos victorias, seis derrotas y dos empates en 10 partidos jugados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con el At. Sanluqueño. Los dos rivales ya se habían enfrentado en el pasado en el estadio del At. Sanluqueño y el balance es de una derrota y un empate para el equipo local. Asimismo, el equipo visitante acumula dos encuentros seguidos sin conocer la derrota a fuera de casa frente al Sanluqueño. El último partido entre el Sanluqueño y el UCAM Murcia en la competición se disputó en agosto de 2019 y finalizó con un empate 0-0. Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que el At. Sanluqueño se sitúa por delante del equipo visitante con una ventaja de dos puntos. El equipo de Abel Gómez se sitúa en el noveno lugar con 25 puntos en su casillero. Por su lado, los visitantes se sitúan en undécima posición con 23 puntos. Consulta la clasificacion de 2ª división B