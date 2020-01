El At. Sanluqueño vence en casa al UCAM Murcia por 2-1

El UCAM Murcia no consiguió doblegar al Sanluqueño, que ganó 2-1 durante el encuentro disputado este miércoles en El Palmar. Ambos equipos venían de vencer sus últimos encuentros. El At. Sanluqueño llegó al partido con los ánimos reforzados después de vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra el Villarrobledo en su feudo (1-0) y el otro frente al Talavera de la Reina a domicilio (1-2). En el lado de los visitantes, el UCAM Murcia venía de vencer 1-3 fuera de casa al Don Benito en el último partido disputado. Con este resultado, el conjunto sanluqueño es octavo al finalizar el partido, mientras que el UCAM Murcia es duodécimo. El encuentro comenzó de modo inmejorable para el conjunto murciano, que inauguró el luminoso con un gol de Higón en el minuto 8. Pero posteriormente el At. Sanluqueño logró el empate por medio de un tanto de Darío Guti en el minuto 33. Después volvió a anotar el equipo local gracias a un tanto de Nando Quesada instantes antes del pitido final, en el 47, concluyendo el primer tiempo con un 2-1 en el marcador. Ninguno de los equipos consiguió marcar en la segunda mitad, por lo que el partido concluyó con un marcador de 2-1. Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del At. Sanluqueño saltaron desde el banquillo David Segura, Theo y Luis Martínez en sustitución de Luís Madrigal, Nando Quesada y Darío Guti, mientras que los cambios del conjunto visitante fueron Perales, Mayoral y Camacho, que saltaron al campo por Higón, Manu Justo y Chavero. El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a tres jugadores, dos para los locales y una para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Darío Guti y Navas y por parte de los visitantes para Javi Moreno. Con esta derrota, tras finalizar el encuentro, el UCAM Murcia se ubicó en el duodécimo puesto de la tabla con 23 puntos. El At. Sanluqueño, por su parte, alcanzó el octavo lugar con 28 puntos. En la siguiente jornada el equipo de Abel Gómez se enfrentará contra el Mérida AD, mientras que el UCAM Murcia se medirá contra el Linense. Ficha técnica At. Sanluqueño:Ismael, Espinar, Álex Cruz, Edu Oriol, Luís Madrigal (David Segura, min.65), Mario Abenza, Peter, Peli, Nando Quesada (Theo, min.74), Darío Guti (Luis Martínez, min.89) y Navas UCAM Murcia:Gianni, Viti, Galas, Rafa De Vicente, Higón (Perales, min.67), Chavero (Camacho, min.81), Manu Justo (Mayoral, min.67), Barbosa, Javi Moreno, Albizua y Johan Estadio:El Palmar Goles:Higón (0-1, min. 8), Darío Guti (1-1, min. 33) y Nando Quesada (2-1, min. 47) Consulta la clasificacion de 2ª división B