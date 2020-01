El Ibiza se lleva tres puntos después de derrotar 1-0 al Las Palmas At.

El Ibiza ganó 1-0 contra Las Palmas durante el encuentro celebrado este miércoles en el Estadi Can Misses. El Ibiza encaró el partido con la intención de sumar más puntos a su casillero después de empatar 2-2 en el último partido disputado frente al Langreo. En el lado de los visitantes, Las Palmas At. perdió por un resultado de 2-0 en el encuentro anterior ante el Sporting B. Con esta derrota Las Palmas At. se situó en decimotercera posición al finalizar el partido, mientras que el Ibiza es tercero. Durante la primera mitad no hubo goles por parte de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos. Tras la reanudación llegó el gol para el Ibiza, que estrenó su cuenta goleadora gracias a un tanto de Sibo en el minuto 60, acabando el duelo con un resultado definitivo de 1-0. Ambos entrenadores hicieron movimientos en los banquillos. El entrenador del Ibiza dio entrada a Fran Carbià, Javi Pérez y Mendoza por Cirio, Sibo y Javi Lara, mientras que Las Palmas At. dio entrada a Clau Mendes y Diego Martínez por Ojeda y Reina. El árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas. Los locales vieron tres de ellas ( Rubén, Kike López y Mendoza) y los del equipo visitante vieron una tarjeta, concretamente David Herrera. Con estos tres puntos, el Ibiza ocupó el tercer puesto con 40 puntos, en posición de playoff de ascenso a Segunda División, mientras que el conjunto dirigido por Juan Manuel Rodríguez se situó en el decimotercer puesto con 24 puntos al finalizar el partido. La próxima jornada el Ibiza se medirá con el Rayo Majadahonda, mientras que el conjunto grancanario disputará su partido frente al At. Baleares. Ficha técnica Ibiza:Germán, Quintanilla, Kike López, Gómez, Rubén, Toni Arranz, Sibo (Javi Pérez, min.74), Javi Lara (Mendoza, min.85), Rodado, Rai y Cirio (Fran Carbià, min.64) Las Palmas At.:Domínguez, Youssef, Dani Martin, Lepe, Juan Fernandez, Josemi Castañeda, Garai, Ojeda (Clau Mendes, min.71), Reina (Diego Martínez, min.86), Rober Núñez y David Herrera Estadio:Estadi Can Misses Goles:Sibo (1-0, min. 60) Consulta la clasificacion de 2ª división B