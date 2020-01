Tres puntos para el equipo local: Real Murcia 3-1 Cádiz B

El Real Murcia ganó 3-1 contra el Cádiz B durante el encuentro disputado este miércoles en el Enrique Roca de Murcia. El Real Murcia llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 2-2 en el último duelo celebrado frente al Sevilla At. En el lado de los visitantes, el Cádiz B perdió por un resultado de 3-0 en el partido anterior frente al Villarrubia. Tras el resultado obtenido, el conjunto murciano es décimo, mientras que el Cádiz B es noveno tras la finalización del partido. El primer equipo en marcar fue el conjunto local, que estrenó su cuenta goleadora gracias a un tanto de Peque a los 14 minutos. Pero posteriormente el Cádiz B a los 33 minutos empató con un gol de Nieto. Tras esto, el primer periodo acabó con un resultado de 1-1. Después de la pausa de la primera parte llegó el gol para el Real Murcia, que inauguró el luminoso a través de un tanto de Víctor Curto a los 71 minutos. Después volvió a anotar a los 83 minutos el equipo local gracias al gol de Juanra, acabando el encuentro con un marcador definitivo de 3-1. Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del equipo local saltaron desde el banquillo Víctor Curto, Quereda y Juanra en sustitución de Raigal, Edu Luna y Toril, mientras que los cambios por parte del conjunto visitante fueron Javi Pérez, Diarra y Chapela, que entraron por Tur, Lino y Sergi. Con esta victoria, el Real Murcia ocupó el décimo puesto con 25 puntos al finalizar el partido, mientras que el conjunto dirigido por Juan Manuel Pavón se situó en noveno puesto con 26 puntos. La próxima jornada el Real Murcia se medirá con el Algeciras, mientras que el conjunto gaditano disputará su partido ante el Yeclano Deportivo. Ficha técnica Real Murcia:Tanis, Dorrio, Edu Luna (Quereda, min.65), Antonio López, Juanma, Peque, Armando Ortiz, Raigal (Víctor Curto, min.56), Toril (Juanra, min.81), Meseguer y Álvaro Rodríguez Cádiz B:Juan Flere, Ivan Robles, Cobo, Moisés, Javi Duarte, Lino (Diarra, min.77), Tur (Javi Pérez, min.29), Alonso, Sergio Perez, Sergi (Chapela, min.81) y Nieto Estadio:Enrique Roca de Murcia Goles:Peque (1-0, min. 14), Nieto (1-1, min. 33), Víctor Curto (2-1, min. 71) y Juanra (3-1, min. 83) Consulta la clasificacion de 2ª división B