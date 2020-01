El Yeclano Deportivo derrota 1-0 al Sevilla At. y se lleva los tres puntos

El Yeclano ganó 1-0 contra el Sevilla durante el partido celebrado este miércoles en el Municipal La Constitución. Los dos equipos venían de correr diferente suerte en sus encuentros precedentes. El Yeclano Deportivo llegó al encuentro con los ánimos reforzados después de ganar en su estadio por un marcador de 3-0 al Badajoz. En el lado de los visitantes, el Sevilla At. se tuvo que conformar con un empate a dos ante el Real Murcia y llevaba una racha de tres empates consecutivos. Con este resultado, el conjunto yeclano es segundo, mientras que el Sevilla es decimoquinto tras la finalización del partido. El partido arrancó de cara para el equipo local, que estrenó el marcador con un tanto de Álex Vaquero en el minuto 22, terminando de esta manera el primer tiempo con un 1-0 en el luminoso. Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda mitad y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 1-0. Durante el encuentro, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte del Yeclano entraron desde el banquillo Fenoll, Tonete y Castillo en sustitución de Javi Saura, Rashiti y Carlos Felipe, mientras que los cambios por parte del Sevilla fueron José Lara, Diego y Pana, que entraron por Simo, Juanpe e Ivan Romero. El árbitro mostró seis tarjetas amarillas, cuatro de ellas al Yeclano (concretamente a Rashiti, Selfa, Tonete y Ubay Luzardo) y dos al Sevilla ( Ortiz y Pana). Con esta victoria, el Yeclano ocupó el segundo puesto con 39 puntos, en plaza de playoff de ascenso a Segunda División, al finalizar el partido, mientras que el conjunto dirigido por Paco Gallardo se situó en decimoquinto puesto con 22 puntos. La próxima jornada el equipo yeclano jugará a domicilio frente al Cádiz B, mientras que el Sevilla At. buscará el triunfo en casa ante el Badajoz. Ficha técnica Yeclano Deportivo:Miguel Serna, Mario, Héctor Camps, Rafa López, Álex Vaquero, Javi Saura (Fenoll, min.60), Selfa, Iñigo, Rashiti (Tonete, min.71), Ubay Luzardo y Castillo Sevilla At.:Pastor, Kibamba, Berrocal, Amo, Rodríguez, Juanpe (Diego, min.78), Ortiz, Mena, Simo (José Lara, min.63), Ivan Romero (Pana, min.80) y Diabate Estadio:Municipal La Constitución Goles:Álex Vaquero (1-0, min. 22) Consulta la clasificacion de 2ª división B