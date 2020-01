Previa del encuentro: el Sevilla At. recibe al Badajoz

El próximo domingo a las 19:30 se jugará el partido de la vigésimo primera jornada de la Segunda División B, en el cual veremos enfrentarse al Sevilla y al Badajoz en el Estadio Jesús Navas.

El Sevilla At. afronta con ilusión de recuperar sensaciones positivas en el partido correspondiente a la vigésimo primera jornada después de sufrir una derrota contra el Yeclano Deportivo en el encuentro anterior por un resultado de 1-0. Desde el comienzo de la competición, los locales han ganado en cinco de los 20 partidos disputados hasta ahora en la Segunda División B, con 20 tantos a favor y 24 en contra.

En el lado de los visitantes, el Badajoz ganó en su campo 2-1 en el Nuevo Vivero su último encuentro en liga frente al Cartagena, con un gol de Pablo Vázquez, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el estadio del Sevilla At. De los 20 partidos que ha jugado en esta temporada de la Segunda División B, el Badajoz ha ganado en 11 de ellos con 28 goles a favor y 15 en contra.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Sevilla At. ha vencido dos veces, ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado cuatro veces en nueve partidos jugados hasta ahora, de modo que las visitas al estadio Estadio Jesús Navas no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. A domicilio, el Badajoz tiene un balance de cinco victorias, tres derrotas y dos empates en 10 partidos jugados, por lo que tendrán que ponerse serios en el duelo con el Sevilla At. para llevarse la victoria.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del Sevilla At., de hecho, los números muestran una victoria para el equipo local. El último enfrentamiento en este torneo entre ambos equipos se jugó en agosto de 2019 y acabó con un resultado de 1-0 para los visitantes.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, vemos que el equipo visitante está por delante del Sevilla At. con una diferencia de 16 puntos. El Sevilla At. llega al encuentro con 22 puntos en su casillero y ocupando la decimoquinta plaza antes del partido. Por su lado, el Badajoz tiene 38 puntos y ocupa la tercera posición en la clasificación.