Previa del partido: Las Palmas At. - At. Baleares

Este domingo a las 13:00 en el Anexo Estadio de Gran Canaria se verán las caras Las Palmas y el Baleares durante la vigésimo primera jornada de la Segunda División B.

Las Palmas At. llega a la vigésimo primera jornada con la intención de recuperar puntos después de sufrir una derrota contra el Ibiza en el encuentro anterior por un resultado de 1-0. Desde el inicio de la competición, los locales han vencido en siete de los 20 encuentros disputados hasta ahora con una cifra de 15 goles a favor y 27 en contra.

En el lado de los visitantes, el At. Baleares venció frente al Langreo en su estadio por 3-1 y anteriormente lo había hecho también como local ante la Peña Deportiva por 2-1, por lo que espera repetir marcador, esta vez en el feudo de Las Palmas At. De los 20 partidos que ha jugado en esta temporada de la Segunda División B, el At. Baleares ha ganado en 14 de ellos con un balance de 36 tantos marcados frente a 14 encajados.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, Las Palmas At. ha conseguido unas cifras de cuatro victorias, dos derrotas y tres empates en nueve partidos jugados en su campo, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En el papel de visitante, el At. Baleares tiene un balance de cuatro victorias, tres derrotas y dos empates en nueve partidos jugados, por lo que se trata de un rival acostumbrado a sacar puntos a domicilio, así que Las Palmas At. deberá estar alerta si no quiere dejarse puntos en casa.

A su vez, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio de Las Palmas, pues han ganado ya tres partidos a domicilio. La última vez que jugaron Las Palmas y el Baleares en esta competición fue en septiembre de 2019 y el partido concluyó con un 1-0 a favor de los visitantes.

Actualmente, el At. Baleares se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 21 puntos con respecto a su rival. El equipo de Juan Manuel Rodríguez se sitúa en el decimotercer puesto con 24 puntos en el casillero. Por su lado, el equipo visitante cuenta con 45 puntos y ocupa el segundo puesto en la competición.