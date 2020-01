El Sabadell aprovecha la segunda parte para ganar al At. Levante

El Sabadell sumó tres puntos a su casillero tras ganar 1-0 contra el At. Levante este domingo en el Nova Creu Alta. Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los partidos anteriores. El Sabadell llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de ganar a domicilio por un marcador de 0-1 al Castellón. Con respecto al equipo visitante, el At. Levante cosechó un empate a uno frente al Villarreal B, sumando un punto en el último partido celebrado de la competición. Con esta derrota el At. Levante se situó en decimotercera posición al finalizar el partido, mientras que el Sabadell es primero.

Durante la primera parte no hubo goles por parte de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

El segundo periodo arrancó de forma positiva para el equipo sabadellense, que estrenó su cuenta goleadora con un tanto de Boris en el minuto 52, concluyendo el encuentro con un marcador definitivo de 1-0.

En el capítulo de los cambios, en el Sabadell se relevó a Lanzarote en sustitución de Aarón Rey, mientras que el técnico del At. Levante, Luis Tevenet, ordenó la entrada de Sevikyan y Blesa para suplir a Sandoval y Kochorashvili.

El colegiado mostró tres tarjetas amarillas, una para Boris, del equipo local y dos para Ruben G. y Sandoval, del equipo visitante.

Tras el pitido final del árbitro de este partido perteneciente a la jornada número 21, el Sabadell se posicionó como primer clasificado, en posición de playoff de campeones de grupo para ascenso a Segunda División, mientras que el At. Levante es decimotercero.

En la próxima cita del calendario, ambos equipos jugarán fuera de casa. El Sabadell se enfrentará al Valencia Mestalla mientras que el At. Levante lo hará contra el Hércules.

Ficha técnica

Mackay, Aleix, Grego S., Ozkoidi, Aitor Pascual, Óscar Rubio, Ángel, Boniquet, Aarón Rey (Lanzarote, min.57), Boris y NéstorPicón, Eliseo, Pereira, Toni Herrero, Ruben G., Kochorashvili (Blesa, min.79), Jesús Bernal, Sandoval (Sevikyan, min.55), Álex Cantero, Chuma y Arturo MolinaNova Creu AltaBoris (1-0, min. 52)