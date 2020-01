Previa del encuentro: el Real Oviedo B recibe al Las Palmas At. en la vigésimo segunda jornada

El próximo domingo en El Requexón a las 12:00, se medirán el Oviedo y Las Palmas durante la vigésimo segunda jornada de la Segunda División B.

El Real Oviedo B tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la vigésimo segunda jornada tras sufrir una derrota contra el Langreo en el partido anterior por un resultado de 2-0. Desde el comienzo de la temporada, los locales han ganado en siete de los 21 encuentros jugados hasta la fecha, con 24 goles a favor y 32 en contra.

Respecto al equipo visitante, Las Palmas At. se hizo con la victoria frente al At. Baleares durante su último encuentro de la competición (2-1), con tantos de Satoca y Juan Rodriguez, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el estadio del Real Oviedo B. Antes de este partido, Las Palmas At. había ganado en ocho de los 21 encuentros jugados en la Segunda División B esta temporada, con un balance de 17 tantos a favor y 28 en contra.

Con respecto al rendimiento como local, el Real Oviedo B tiene un balance de cuatro victorias, tres derrotas y cuatro empates en 11 partidos jugados como local, indicativo de que Las Palmas At. puede tener ocasión de lograr un resultado positivo en este partido. Como visitante, Las Palmas At. ha ganado tres veces en sus 11 encuentros disputados, por lo que en teoría puede tratarse de un partido propicio para que el Real Oviedo B sume un resultado positivo en casa.

A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Las Palmas, pues lo han hecho en las tres últimas ocasiones. El último enfrentamiento entre el Oviedo y Las Palmas en este torneo se jugó en septiembre de 2019 y acabó con un marcador de 1-2 para los locales.

Actualmente, entre el Real Oviedo B y Las Palmas At. existe una diferencia de dos puntos en la clasificación. El equipo de Emilio Cañedo se sitúa en el decimosexto lugar con 25 puntos en su casillero. Por su parte, los visitantes cuentan con 27 puntos y ocupan la undécima posición en la competición.