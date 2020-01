El Ibiza se queda con los tres puntos ante el Sanse (2-0)

El Sanse no consiguió doblegar al Ibiza, que ganó 2-0 durante el partido disputado este domingo en el Estadi Can Misses. Ambos equipos venían de vencer sus últimos encuentros. El Ibiza llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de ganar los dos últimos partidos contra el Rayo Majadahonda fuera de casa y Las Palmas At. en su feudo, por 0-1 y 1-0 respectivamente. Con respecto al equipo visitante, el Sanse venció en sus dos últimos partidos de la competición contra el Sporting B en su estadio y el Racing Ferrol a domicilio, por 1-0 y 0-2 respectivamente. Tras el resultado obtenido, el conjunto ibicenco es segundo, mientras que el Sanse es vigésimo al finalizar el encuentro.

El primer equipo en marcar fue el conjunto local, que estrenó el luminoso gracias a un gol de Cirio, acabando el primer periodo con un 1-0 en el marcador.

En la segunda parte la suerte llegó para el equipo ibicenco, que aumentó la distancia en el marcador con un tanto de Rai a los 75 minutos, terminando de esta manera el partido con un resultado definitivo de 2-0.

El árbitro amonestó con tarjeta amarilla a Javi Pérez y Mendoza por parte del Ibiza y a Miguelito y Estellés por parte del equipo sansebastianense.

Con esta victoria, el Ibiza ocupó el segundo puesto con 46 puntos, en plaza de playoff de ascenso a Segunda División, al finalizar el partido, mientras que el conjunto dirigido por Josico se situó en vigésimo puesto con 17 puntos, en puesto de descenso a Tercera División.

La próxima jornada el equipo ibicenco jugará a domicilio frente al Pontevedra, mientras que el Sanse buscará el triunfo en casa frente al At. Baleares.