Previa del partido de la jornada 23: At. Levante - Orihuela CF

El próximo domingo en el Ciudad Deportiva de Buñol a las 12:00, se medirán el At. Levante y el Orihuela durante la vigésimo tercera jornada de la Segunda División B.

El At. Levante llega con ganas a la vigésimo tercera jornada después de ganar como visitante por un marcador de 1-3 al Hércules en el José Rico Pérez, con tantos de Sevikyan y Arturo Molina. Desde el comienzo de la competición, los locales han vencido en ocho de los 22 encuentros jugados hasta ahora en la Segunda División B y han conseguido marcar 22 goles a favor y 27 en contra.

Respecto al equipo visitante, el Orihuela CF no pudo ganar al Villarreal B en su último partido (1-2), por lo que espera terminar con su mala racha y encauzar su trayectoria en la competición.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el At. Levante ha logrado un balance de seis victorias, tres derrotas y dos empates en 11 partidos jugados como local, indicativo de que tendrá que esforzarse durante este encuentro si no quiere perder más puntos en su estadio. A domicilio, el Orihuela CF tiene un balance de dos victorias, siete derrotas y un empate en 10 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrá que darlo todo en el estadio del At. Levante para conseguir sumar más puntos fuera de casa.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Ciudad Deportiva de Buñol, obteniendo como resultado una victoria, una derrota y un empate a favor del At. Levante. La última vez que se enfrentaron el At. Levante y el Orihuela en esta competición fue en octubre de 2019 y el partido finalizó con un empate 1-1.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que los locales parten con una ventaja de 11 puntos. El equipo de Luis Tevenet se sitúa en el duodécimo puesto con 28 puntos en el casillero. Por su lado, el Orihuela CF tiene 17 puntos y ocupa la vigésima posición en la clasificación.