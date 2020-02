Previa del partido: Sanse - At. Baleares

El próximo domingo a las 12:00 se disputará el encuentro de la vigésimo tercera jornada de la Segunda División B, el cual enfrentará al Sanse y al Baleares en el Municipal Nuevo Matapiñonera.

El Sanse tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la vigésimo tercera jornada tras sufrir una derrota contra el Ibiza en el partido anterior por un resultado de 2-0. Además, los locales han ganado en cinco de los 22 partidos disputados hasta ahora en la Segunda División B, con una racha de 21 tantos a favor y 45 en contra.

Respecto a la escuadra visitante, el At. Baleares se impuso al Rayo Majadahonda por 1-0 durante su último encuentro de la competición, con un gol de Iturraspe, por lo que pretende mantener su racha de victorias en el estadio del Sanse. De los 22 partidos que ha jugado en esta temporada de la Segunda División B, el At. Baleares ha ganado en 15 de ellos y suma una cifra de 16 goles encajados frente a 38 a favor.

En cuanto a los resultados como local, el Sanse ha logrado un balance de tres victorias, seis derrotas y un empate en 10 partidos jugados en su estadio, por lo que tendrá que defender muy bien su puerta si no quiere perder más puntos en el campeonato. En las salidas, el At. Baleares ha ganado cuatro veces y ha empatado dos veces en sus 10 encuentros disputados, por lo que es un equipo que suele conseguir puntos a domicilio, algo a lo que deberá prestar atención el Sanse si no quiere sumar un resultado negativo en casa.

Asimismo, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Baleares, pues lo han hecho en las tres últimas ocasiones. El último partido que jugaron el Sanse y el Baleares en esta competición fue en septiembre de 2019 y finalizó con un resultado de 3-2 favorable al Baleares.

Actualmente, entre el Sanse y el At. Baleares existe una diferencia de 31 puntos en la clasificación. El equipo de Josico se sitúa en el vigésimo lugar con 17 puntos en su casillero. Por su parte, el equipo visitante cuenta con 48 puntos y ocupa el segundo puesto en el torneo.