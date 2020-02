Los tres puntos se quedan en casa tras el triunfo del Cartagena frente al At. Sanluqueño (2-0)

El Sanluqueño no consiguió doblegar al Cartagena, que ganó 2-0 durante el partido celebrado este domingo en el Cartagonova. El Cartagena afrontó el partido con la intención de remontar su puntuación liguera después de perder el último partido ante el Sevilla At. por un marcador de 1-0. En el lado de los visitantes, el At. Sanluqueño se tuvo que conformar con un empate a cero frente al Don Benito. Con esta derrota el equipo sanluqueño se situó en novena posición tras la finalización del encuentro, mientras que el Cartagena es primero.

Durante la primera mitad no hubo goles por parte de ninguno de los jugadores de cada equipo, por lo que el resultado se mantuvo 0-0 durante los 45 primeros minutos.

Tras la reanudación llegó el gol para el equipo cartagenero, que estrenó su cuenta goleadora con un gol de Caballero en el minuto 63. Otra vez anotó el conjunto local, que se distanció estableciendo el 2-0 gracias al acierto de cara a portería de William al borde del final, en el 87, concluyendo el enfrentamiento con un resultado definitivo de 2-0.

En el capítulo de los cambios, en el Cartagena se relevó a Berto Cayarga, Caballero y Cordero en sustitución de Verza, Elady y José Ángel, mientras que el técnico del Sanluqueño, Abel Gómez, ordenó la entrada de Güiza y Quintana para suplir a David Segura y Luís Madrigal.

Durante los 90 minutos de encuentro se mostraron un total de cuatro tarjetas. Por parte del Cartagena el árbitro sancionó con amarilla a David Forniés y Carlos David, mientras que en el equipo sanluqueño amonestó a Peter y con roja a Antonio Jesús (2 amarillas).

Con esta victoria, el Cartagena asciende hasta los 45 puntos y se coloca en el primer puesto de la clasificación, en posición de playoff de campeones de grupo para ascenso a Segunda División. Por su parte, el At. Sanluqueño se mantiene con 30 puntos con los que llegaba a esta vigésimo tercera jornada de la competición.

La próxima jornada ambos equipos jugarán fuera de casa. El equipo cartagenero lo hará contra el Cádiz B, mientras que el At. Sanluqueño se enfrentará al Linense.