Jornada 24 de la Segunda División B: previa del duelo RM Castilla - Las Palmas At.

El próximo domingo a las 12:00 tendrá lugar en el Alfredo Di Stéfano el duelo entre el Castilla y Las Palmas en la vigésimo cuarta jornada de la Segunda División B.

El RM Castilla afronta el encuentro de la vigésimo cuarta jornada con la intención de sumar más puntos a su clasificación después de haber empatado 1-1 ante el Langreo en su último partido. Desde que ha empezado la competición, los locales han ganado en siete de los 23 partidos jugados hasta la fecha, con una racha de 31 goles a favor y 28 en contra.

Por su parte, Las Palmas At. logró derrotar al Atlético B 1-0 durante su último encuentro en la competición, con un gol de Gonzalez, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el feudo del RM Castilla. Antes de este partido, Las Palmas At. había ganado en nueve de los 23 encuentros jugados en la Segunda División B esta temporada, con 18 tantos a favor y 28 en contra.

Como local, el RM Castilla ha ganado seis veces, ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado tres veces en 12 partidos jugados, indicativo de que deberá esforzarse durante este partido si no quiere perder más puntos en su casa. En las salidas, Las Palmas At. tiene un balance de tres victorias, ocho derrotas y un empate en 12 partidos jugados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con el RM Castilla.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Alfredo Di Stéfano y el balance es de tres victorias a favor del RM Castilla. A su vez, es destacable la racha de los locales, que llevan tres encuentros seguidos ganando en casa frente al Las Palmas. El último partido entre el Castilla y Las Palmas en esta competición se disputó en septiembre de 2019 y finalizó en tablas (0-0).

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que Las Palmas At. se sitúa por delante del equipo local con una ventaja de un punto. El equipo de Raúl se sitúa en el undécimo puesto con 30 puntos en el casillero. Por su lado, el equipo visitante cuenta con 31 puntos y ocupa el noveno puesto en el torneo.