Jornada 24 de la Segunda División B: previa del duelo Linense - At. Sanluqueño

El próximo domingo a las 12:00 se disputará el partido de la vigésimo cuarta jornada de la Segunda División B, el cual enfrentará al Linense y al Sanluqueño en el Municipal de La Línea.

El Linense llega al vigésimo cuarto encuentro con la intención de mejorar su rendimiento en el torneo tras firmar un empate contra el Don Benito en su último encuentro. Desde el inicio de la competición, los locales han vencido ocho de los 23 partidos disputados hasta la fecha y suman una cifra de 23 tantos encajados frente a 23 a favor.

Respecto al equipo visitante, el At. Sanluqueño fue derrotado por 2-0 en el último partido que jugó frente al Cartagena, de modo que buscará una victoria frente al Linense para enderezar el rumbo en la competición.

Como local, el Linense ha vencido cinco veces, ha perdido en dos ocasiones y ha empatado cinco veces en 12 partidos jugados, indicativo de que el At. Sanluqueño puede tener ocasión de conseguir un resultado positivo en este partido. En el papel de visitante, el At. Sanluqueño ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado seis veces en sus 11 encuentros que ha jugado hasta ahora, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con el Linense.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Municipal de La Línea, obteniendo como resultado cinco victorias y una derrota a favor del Linense. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan cinco encuentros seguidos ganando en casa frente al Sanluqueño. El último encuentro que disputaron el Linense y el Sanluqueño en esta competición fue en septiembre de 2019 y finalizó con un resultado de 1-0 para los visitantes.

En este momento, el Linense se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de tres puntos con respecto a su rival. El Linense llega al encuentro con 33 puntos en su casillero y ocupando la séptima plaza antes del partido. Por su parte, el At. Sanluqueño tiene 30 puntos y ocupa la novena posición en la clasificación.