Previa del encuentro: Sevilla At. - Algeciras

El próximo domingo a las 11:30 se disputará el partido de la vigésimo cuarta jornada de la Segunda División B, en el que veremos enfrentarse al Sevilla y al Algeciras en el Estadio Jesús Navas.

El Sevilla At. encara con optimismo el partido de la vigésimo cuarta jornada para encauzar una racha ganadora tras ganar los dos últimos encuentros contra el Cádiz B fuera de su campo y frente al Cartagena como local por 1-2 y 1-0, respectivamente. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado siete de los 23 encuentros jugados hasta la fecha y suman una racha de 24 goles marcados contra 26 tantos recibidos.

Por su lado, el Algeciras se hizo con la victoria frente al Badajoz durante su último encuentro de la competición (1-0), con un gol de Antoñito, por lo que pretende mantener su racha de triunfos en el estadio del Sevilla At. Hasta la fecha, de los 23 partidos que ha disputado el equipo en la Segunda División B, ha vencido en cinco de ellos y suma una cifra de 34 tantos encajados frente a 25 a favor.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el Sevilla At. ha ganado tres veces, ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado cinco veces en 11 partidos jugados hasta ahora, unos valores que pueden parecer esperanzadores para el Algeciras, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los partidos que se disputan en el Estadio Jesús Navas. En las salidas, el Algeciras tiene un balance de siete derrotas y cinco empates en 12 partidos jugados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con el Sevilla At.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Estadio Jesús Navas y el balance es de tres victorias y cuatro empates a favor del Sevilla At. A su vez, el conjunto local acumula una racha de siete partidos seguidos invicto en casa frente al Algeciras. El último encuentro que disputaron ambos equipos en esta competición fue en septiembre de 2019 y acabó con un resultado de 3-0 para el Algeciras.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que el Sevilla At. se sitúa por delante del equipo visitante con una ventaja de seis puntos. El equipo de Paco Gallardo llega al encuentro en undécima posición y con 29 puntos antes del encuentro. Por su parte, el Algeciras tiene 23 puntos y ocupa la decimosexta posición en la clasificación.