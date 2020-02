Previa del encuentro: At. Sanluqueño - Recreativo Granada

Este sábado a las 18:00 en El Palmar se verán las caras el Sanluqueño y el Recreativo Granada durante la vigésimo séptima jornada de la Segunda División B.

El At. Sanluqueño tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la vigésimo séptima jornada tras haber perdido su último encuentro contra el Recreativo por un marcador de 2-0. Desde el comienzo de la temporada, los locales han vencido en siete de los 26 encuentros jugados hasta la fecha y acumulan una racha de 20 goles marcados contra 25 tantos recibidos.

En el lado de los visitantes, el Recreativo Granada se impuso al Don Benito por 1-0 durante su último encuentro de la competición, con un tanto de Migue, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el estadio del At. Sanluqueño. De los 26 partidos que ha jugado en esta temporada de la Segunda División B, el Recreativo Granada ha ganado en seis de ellos y acumula una cifra de 35 goles encajados frente a 19 a favor.

Con respecto a los resultados como local, el At. Sanluqueño ha conseguido unas cifras de cinco victorias, cinco derrotas y tres empates en 13 partidos jugados en su campo, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En las salidas, el Recreativo Granada ha vencido tres veces, ha perdido en siete ocasiones y ha empatado dos veces en sus 12 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que en teoría puede tratarse de un partido propicio para que el At. Sanluqueño sume un resultado positivo en casa.

Los dos rivales ya se habían enfrentado con anterioridad en el estadio del At. Sanluqueño y el balance es de dos victorias y un empate para el equipo local. A su vez, el conjunto local lleva una racha de tres partidos seguidos invicto en casa frente al Recreativo Granada. El último enfrentamiento en este torneo entre ambos equipos se jugó en octubre de 2019 y acabó con un marcador de 1-0 para el Recreativo Granada.

En este momento, el At. Sanluqueño se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de cinco puntos con respecto a su rival. El equipo de Abel Gómez se sitúa en el decimocuarto lugar con 30 puntos en su casillero. Por su parte, el equipo visitante cuenta con 25 puntos y ocupa el decimoctavo puesto en el torneo.