Previa del encuentro: Sevilla At. - Villarrobledo

El domingo a las 11:30 se disputará el encuentro de la vigésimo octava jornada de la Segunda División B, en el cual veremos disputarse la victoria al Sevilla y al Villarrobledo en el Estadio Jesús Navas.

El Sevilla At. llega a la vigésimo octava jornada con las ganas de recuperar puntos después de sufrir una derrota contra el Talavera de la Reina en el partido anterior por un resultado de 1-0. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado en nueve de los 27 partidos jugados hasta la fecha, con una racha de 29 tantos a favor y 31 en contra.

Respecto al equipo visitante, el Villarrobledo sufrió una derrota ante el Badajoz en el último partido (1-3), por lo que espera acabar con su mala racha y redirigir su trayectoria en el torneo.

Con respecto a los resultados como local, el Sevilla At. ha logrado un balance de cinco victorias, tres derrotas y cinco empates en 13 partidos jugados como local, indicativo de que deberá esforzarse durante este encuentro si no quiere que se le escapen más puntos en su casa. A domicilio, el Villarrobledo tiene un balance de 11 derrotas y tres empates en 14 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que deberá esforzarse en arañar puntos en su visita al estadio del Sevilla At. para intentar romper las estadísticas.

A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Villarrobledo, pues lo han hecho en las tres últimas ocasiones. La última vez que jugaron el Sevilla y el Villarrobledo en este torneo fue en octubre de 2019 y el partido concluyó con un 3-2 para los visitantes.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que ambos equipos están separados por 14 puntos a favor del Sevilla At.. En este momento, el Sevilla At. cuenta con 35 puntos y se sitúa en décima posición. Por su lado, el equipo visitante es vigésimo con 21 puntos.