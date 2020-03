El Cornellà aprovecha la segunda parte para ganar al At. Levante (1-0)

El Cornellà sumó tres puntos a su casillero tras ganar 1-0 contra el At. Levante este domingo en el Nou Municipal. El Cornellà encaró el partido con la intención de sumar más puntos a su casillero tras empatar 0-0 en el último duelo disputado frente al Villarreal B. En el lado de los visitantes, el At. Levante cayó derrotado por 1-2 en el último partido que disputó frente al Ebro. Tras el resultado obtenido, el conjunto cornellanense es tercero, mientras que el At. Levante es duodécimo tras la finalización del partido.

Durante la primera mitad del duelo ninguno de los jugadores consiguió anotar gol, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial.

Después de la reanudación llegó el gol para el Cornellà, que estrenó su cuenta goleadora a través de un gol de Pablo a los 64 minutos, terminando de esta manera el enfrentamiento con un resultado definitivo de 1-0.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del equipo local saltaron desde el banquillo Esteve, Rulo y Leo en sustitución de Becerra, Lobato y Pablo, mientras que los cambios por parte del conjunto visitante fueron Eliseo, Álex Cantero y Chuma, que entraron por Costa, Kochorashvili y Sevikyan.

El árbitro decidió amonestar a cinco jugadores. Por parte de los locales la tarjeta amarilla fue para Lobato, Esteve, Agus y Rulo y por parte del At. Levante se amonestó a Pereira.

Con 49 puntos, el Cornellà se ubicó en el tercer puesto de la tabla general al concluir el encuentro, en posición de playoff de ascenso a Segunda División, mientras que el conjunto dirigido por Luis Tevenet se situó en duodécimo puesto con 35 puntos.

Los equipos seguirán disputando sus siguientes partidos en la Segunda División B: el At. Levante tratará de volver a la senda de la victoria en su próximo duelo contra el Lleida Esportiu en su feudo, mientras que el Cornellà jugará contra a domicilio el Hércules.