Previa del encuentro: el San Fernando recibe al At. Sanluqueño

El Sanluqueño visita este domingo al Iberoamericano 2010 para medirse con el San Fernando en su duodécimo asalto de la Segunda División B, el cual dará comienzo a las 16:00.

El San Fernando llega con ganas a la duodécima jornada después de vencer en los dos últimos encuentros de la competición contra el Cádiz B a domicilio (1-2) y contra el Tamaraceite en su feudo (1-0). Desde el comienzo de la competición, los locales han ganado en seis de los 11 encuentros jugados hasta ahora, con 15 goles a favor y 12 en contra.

Por su parte, el At. Sanluqueño no pudo ganar al Las Palmas At. en su último partido (0-1), así que llega al encuentro con la necesidad de volver a la victoria en el campo del San Fernando. De los 11 partidos que ha jugado en esta temporada de la Segunda División B, el At. Sanluqueño ha ganado cinco de ellos con una cifra de 10 tantos a favor y ocho en contra.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el San Fernando ha vencido tres veces y ha perdido en tres ocasiones en seis partidos jugados hasta ahora, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En el papel de visitante, el At. Sanluqueño tiene un balance de tres victorias, una derrota y un empate en cinco encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrán que ponerse serios en el duelo con el San Fernando para llevarse la victoria.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Iberoamericano 2010 y el balance es de dos victorias y dos empates a favor del San Fernando. Además, el equipo local acumula una racha de cuatro partidos seguidos sin perder en casa frente al Sanluqueño. El último partido que disputaron el San Fernando y el Sanluqueño en este torneo fue en noviembre de 2020 y finalizó con un resultado de 1-3 favorable San Fernando.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que ambos equipos están separados por un punto a favor del San Fernando. El San Fernando llega al encuentro con 19 puntos en su casillero y ocupando la segunda plaza antes del partido. En cuanto a su rival, el At. Sanluqueño, se sitúa en tercera posición con 18 puntos.