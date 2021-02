Previa del partido: el At. Sanluqueño recibe al Linense

El próximo domingo a las 12:00 se jugará el encuentro de la Segunda División B que medirá Sanluqueño y al Linense en El Palmar.

El At. Sanluqueño llega a la decimotercera jornada con las ganas de recuperar puntos tras haber perdido su último encuentro contra el San Fernando por un marcador de 2-0. Desde el comienzo de la competición, los locales han ganado en cinco de los 12 partidos jugados hasta la fecha con una cifra de 10 goles a favor y 10 en contra.

Respecto a la escuadra visitante, el Linense se impuso al Cádiz B por 1-0 durante su último encuentro de la competición, con un gol de Koroma, por lo que espera repetir resultado, ahora en el estadio del At. Sanluqueño. Antes de este partido, el Linense había ganado en cuatro de los 11 encuentros jugados en la Segunda División B esta temporada, con un balance de siete tantos marcados frente a siete encajados.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el At. Sanluqueño ha vencido dos veces, ha sido derrotado en dos ocasiones y ha empatado dos veces en seis partidos jugados hasta ahora, indicativo de que deberá esforzarse durante este partido si no quiere perder más puntos en su casa. A domicilio, el Linense ha ganado dos veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado una vez en sus seis partidos jugados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con el At. Sanluqueño.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en El Palmar, de hecho, los números muestran una derrota y tres empates a favor del At. Sanluqueño. Asimismo, los locales llevan un total de tres encuentros seguidos invictos frente a este rival en la Segunda División B. El último partido entre el Sanluqueño y el Linense en este torneo se disputó en noviembre de 2020 y acabó con un empate 0-0.

En este momento, el At. Sanluqueño se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de dos puntos con respecto a su rival. El equipo de Romerito llega al partido en cuarta posición y con 18 puntos antes del encuentro. Por su lado, el equipo visitante es quinto con 16 puntos.