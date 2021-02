Los tres puntos se quedan en casa: La Nucía 2-1 At. Levante

El At. Levante no logró imponerse a La Nucía, que ganó 2-1 durante el encuentro disputado este domingo en el Estadi Olímpic Camilo Cano. La Nucía llegó al encuentro con los ánimos reforzados después de ganar fuera de casa por un marcador de 0-1 al Villarreal B. En el lado de los visitantes, el At. Levante cosechó un empate a cero frente a la Peña Deportiva, sumando un punto en el último partido celebrado de la competición. Tras el marcador, el conjunto nuciero es sexto, mientras que el At. Levante es décimo al finalizar el partido.

La primera parte del duelo arrancó de manera favorable para La Nucía, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador con un gol de Agüero. Tras esto, la primera mitad finalizó con un marcador de 1-0.

En el segundo tiempo anotó un gol el conjunto local, que incrementó su ventaja con otro tanto de pena máxima de Agüero, que lograba de este modo un doblete en el minuto 65. Recortó distancias el conjunto levantino gracias a un tanto en su propia portería de Toner en las postrimerías, en el 86, terminando de esta manera el enfrentamiento con un resultado de 2-1 en el marcador.

El árbitro mostró tres tarjetas amarillas al At. Levante (Peña, Blesa y Diana), mientras que el equipo local no vio ninguna.

Con 14 puntos, La Nucía de César Ferrando se ubicó en el sexto puesto de la tabla general al concluir el duelo, mientras que el conjunto dirigido por Alessio Lisci se situó en décimo puesto con 10 puntos.

En la próxima ronda de la Segunda División B, tanto el At. Levante como La Nucía jugarán en su estadio un nuevo partido contra el Alcoyano y la Peña Deportiva respectivamente.