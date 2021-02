Previa del encuentro de la jornada 14: San Fernando - Las Palmas At.

El San Fernando recibe este domingo a las 12:00 la visita de Las Palmas en el Iberoamericano 2010 durante su decimocuarto partido en la Segunda División B.

El San Fernando afronta con ánimos reforzados para el partido de la decimocuarta jornada tras vencer los dos últimos encuentros frente al At. Sanluqueño en su campo y contra el Cádiz B a domicilio por 2-0 y 1-2, respectivamente. Desde el comienzo de la temporada, los locales han ganado en siete de los 12 partidos disputados hasta la fecha en la Segunda División B y acumulan una cifra de 12 tantos encajados contra 17 a favor.

Por su parte, Las Palmas At. se hizo con el triunfo frente al At. Sanluqueño durante su último encuentro de la competición (0-1), con un tanto de Yeray, por lo que espera repetir resultado, esta vez en el feudo del San Fernando. De los 10 partidos que ha jugado en esta temporada de la Segunda División B, Las Palmas At. ha ganado dos de ellos y acumula una cifra de nueve goles encajados frente a cinco a favor.

En referencia a los resultados como local, el San Fernando ha logrado un balance de cuatro victorias y tres derrotas en siete partidos jugados en su estadio, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En las salidas, Las Palmas At. tiene un balance de una victoria, dos derrotas y dos empates en cinco encuentros que ha jugado hasta ahora, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con el San Fernando.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Iberoamericano 2010, obteniendo como resultado un empate a favor del San Fernando. El último encuentro que jugaron el San Fernando y Las Palmas en esta competición fue en noviembre de 2020 y finalizó con un resultado de 2-1 para Las Palmas.

A día de hoy, el San Fernando se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 12 puntos con respecto a su rival. El San Fernando llega al encuentro con 22 puntos en su casillero y ocupando la tercera plaza antes del partido. Por su lado, los visitantes cuentan con 10 puntos y ocupan la novena posición en el torneo.