El San Fernando y Las Palmas At. concluyen su enfrentamiento en el Iberoamericano 2010 sin goles (0-0)

El San Fernando y Las Palmas empataron a cero en el encuentro disputado este domingo en el Iberoamericano 2010. El San Fernando llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra el At. Sanluqueño en su estadio (2-0) y el otro frente al Cádiz B fuera de casa (1-2) y por el momento llevaba una racha de tres victorias consecutivas. Con respecto al equipo visitante, Las Palmas At. ganó a domicilio 0-1 su último encuentro en la competición frente al At. Sanluqueño. Tras el resultado obtenido, el conjunto isleño es tercero tras la finalización del encuentro, mientras que Las Palmas es noveno.

Durante la primera mitad del encuentro ninguno de los jugadores consiguió marcar, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda parte y por lo tanto el tiempo reglamentario acabó con el resultado de 0-0.

Fue un partido con varios movimientos en los banquillos. Las Palmas dio entrada a Abreu, Pipo, Juan Fernandez, Pol y Ale Ojeda por Dani Martin, Sato, Pau Miguélez, Yeray y Manu Alemán y por parte del San Fernando se sustituyó a Verge, Manu Moreno y Dopico por Pepe Bernal, Gabi Ramos y Francis Ferrón.

El árbitro amonestó a Fran Varela, Juan Rodriguez y Amelibia por parte del San Fernando y a Abreu y Manu Alemán por parte del equipo grancanario.

Tras este empate al concluir el partido, el San Fernando se colocó en el tercer puesto de la tabla con 23 puntos, en posición de playoff de ascenso a Segunda División. Por su parte, Las Palmas At. con este punto consiguió la novena plaza con 11 puntos al finalizar el partido.

La próxima jornada de la competición enfrentará al San Fernando a domicilio contra el Algeciras, mientras que Las Palmas At. se enfrentará en su feudo ante el Linense.