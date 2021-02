Goleada del Atzeneta por 3-0 frente al At. Levante

El Atzeneta redondeó una magnífica actuación ante el At. Levante, al que goleó por 3-0 durante su encuentro de la Segunda División B de este sábado. El Atzeneta llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 0-0 en el último duelo celebrado frente al Villarreal B. Por su parte, el At. Levante ganó en su estadio 3-1 su último encuentro en la competición frente al Alcoyano. Con este resultado, el conjunto adzanetense es quinto, mientras que el At. Levante es noveno tras la finalización del duelo.

El encuentro arrancó de modo inmejorable para el Atzeneta, que estrenó el luminoso gracias a un gol de Javi Garcia en el minuto 30. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del equipo local, que aumentó el marcador por medio de un gol de Paco Aguza en el minuto 37, terminando de esta manera la primera mitad con un 2-0 en el marcador.

La segunda parte del encuentro comenzó de forma positiva para el equipo adzanetense, que aumentó la distancia en el marcador con un gol de Alex Chico a los 54 minutos, concluyendo el tiempo reglamentario con un resultado final de 3-0.

Durante el partido se realizaron cambios en ambos equipos. Los jugadores del Atzeneta que entraron al partido fueron Javi Serra, Gutierrez, Samba, Christian y Llorenç Casas en sustitución de Jesús Rubio, Alex Chico, Nemesio, Javi Garcia y Ferreres, mientras que los cambios del At. Levante fueron Cuñat, Blesa, Granados, Monterde y Joseda, que entraron para suplir a Álex Cantero, Pablo Íñiguez, Carvajal, Giorgi y Sevikyan.

En el partido se mostraron un total de dos tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Por parte de los locales se mostró tarjeta amarilla a Jesús Rubio, mientras que en el equipo visitante se amonestó con amarilla a Carvajal y con roja a Picón.

Con esta brillante actuación el Atzeneta asciende hasta los 18 puntos en la Segunda División B y se coloca en el quinto puesto de la clasificación. Por su parte, el At. Levante se mantiene con 13 puntos con los que afrontaba esta decimoquinta jornada.

En la siguiente jornada de la Segunda División B el Atzeneta jugará contra La Nucía a domicilio, mientras que el At. Levante se enfrentará en su feudo contra el Valencia Mestalla.