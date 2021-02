Previa del encuentro: el At. Sanluqueño recibe al Marino en la decimoquinta jornada

El próximo domingo a las 12:00 se jugará el encuentro de la decimoquinta jornada de la Segunda División B, en el cual veremos disputarse la victoria Sanluqueño y al Marino en El Palmar.

El At. Sanluqueño llega con ganas a la decimoquinta jornada tras haber ganado al Marbella en el Antonio Lorenzo Cuevas por 0-1, con un tanto de Kevin. Además, los locales han ganado en seis de los 14 partidos disputados hasta ahora en la Segunda División B, con una racha de 11 goles a favor y 14 en contra.

En el lado de los visitantes, el Marino logró un empate a cero frente al Cádiz B, sumando un punto en el último partido disputado de la competición, por lo que intentará seguir añadiendo puntos a su tabla clasificatoria frente At. Sanluqueño. Antes de este partido, el Marino había ganado en uno de los 14 encuentros jugados en la Segunda División B esta temporada, con un balance de ocho tantos a favor y 27 en contra.

Con respecto a los resultados como local, el At. Sanluqueño tiene un balance de dos victorias, tres derrotas y dos empates en siete partidos jugados en su campo, unos números que manifiestan la debilidad del equipo en los partidos en casa y que a su vez brindan esperanzas a los visitantes. En las salidas, el Marino tiene un balance de una victoria y seis derrotas en siete partidos jugados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con el At. Sanluqueño.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en El Palmar, de hecho, los números muestran dos empates a favor del At. Sanluqueño. A su vez, los locales llevan un total de dos encuentros seguidos invictos frente a este rival en la Segunda División B. La última vez que se enfrentaron el Sanluqueño y el Marino en esta competición fue en noviembre de 2020 y el partido concluyó con un resultado de 0-1 favorable Sanluqueño.

A día de hoy, el At. Sanluqueño se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 14 puntos con respecto a su rival. El At. Sanluqueño cuenta con 21 puntos en el casillero, situándose en el quinto lugar. Por su lado, el Marino tiene siete puntos y ocupa la décima posición en la clasificación.