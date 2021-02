El At. Sanluqueño consigue los tres puntos ante el Marino (2-0)

El Sanluqueño sumó tres puntos a su casillero tras ganar 2-0 contra el Marino este domingo en El Palmar. El At. Sanluqueño llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras ganar fuera de casa por un marcador de 0-1 al Marbella. Respecto al equipo visitante, el Marino no pasó de las tablas con un marcador de 0-0 frente al Cádiz B. Con esta derrota el Marino se situó en décima posición al finalizar el partido, mientras que el At. Sanluqueño es quinto.

El partido comenzó de modo inmejorable para el At. Sanluqueño, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador gracias a un tanto de Kevin en el minuto 39, concluyendo el primer periodo con el resultado de 1-0.

Tras el descanso, en la segunda parte llegó el gol para el equipo sanluqueño, que incrementó su diferencia por medio de un gol de Cervero a los 66 minutos. Finalmente, el partido llegó a su fin con un 2-0 en el marcador.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los banquillos. El entrenador del At. Sanluqueño dio entrada a Marc Caballé, Theo y Geijo por Ballardo, Cervero y Marcos Torres, mientras que el Marino dio entrada a Moussa Gueye, Nadjib, Jurgen, Nami y Aday por Merkulov, Borja Llarena, Ekangamene, Vercauteren y Saavedra.

El árbitro amonestó con tarjeta amarilla a Edu Oriol por parte del Sanluqueño y a Ekangamene por parte del equipo aronero.

Con 24 puntos, el At. Sanluqueño de Romerito se ubicó en el quinto puesto de la tabla general al concluir el partido, mientras que el conjunto dirigido por Kiko de Diego se situó en décimo puesto con siete puntos.

El At. Sanluqueño se enfrentará en la siguiente jornada al Tamaraceite y el Marino jugará contra el Recreativo.