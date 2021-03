Jornada 12 de la Segunda División B: previa del encuentro Las Palmas At. - Recreativo

El Recreativo visita este miércoles al Anexo Estadio de Gran Canaria para medirse con Las Palmas en su duodécimo asalto de la Segunda División B, el cual dará comienzo a las 13:00.

Las Palmas At. afronta el partido con la intención de sumar más puntos a su tabla clasificatoria tras haber empatado 1-1 contra el Linense en su último partido. Desde el comienzo de la competición, los locales han ganado en dos de los 13 encuentros jugados hasta la fecha, con una racha de seis tantos a favor y 10 en contra.

En el lado de los visitantes, el Recreativo no pudo hacer frente al Marbella en su último encuentro (1-3), por lo que espera acabar con su mala racha y redirigir su trayectoria en el torneo. De los 14 partidos que ha jugado en esta temporada de la Segunda División B, el Recreativo ha ganado cinco de ellos con una cifra de 21 goles a favor y 18 en contra.

Como local, Las Palmas At. ha vencido una vez, ha perdido en dos ocasiones y ha empatado cuatro veces en siete partidos jugados hasta ahora, de modo que las visitas al estadio Anexo Estadio de Gran Canaria no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En el papel de visitante, el Recreativo tiene un balance de cuatro derrotas y dos empates en seis encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrá que darlo todo en el estadio de Las Palmas At. para conseguir sumar más puntos fuera de casa.

En el pasado, han existido otros enfrentamientos en casa de Las Palmas At. y los resultados son de una victoria y una derrota para el equipo local. La última vez que se enfrentaron Las Palmas y el Recreativo en esta competición fue en noviembre de 2020 y el encuentro finalizó con un marcador de 2-0 a favor de los visitantes.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de cuatro puntos. El equipo de Juan Manuel Rodríguez llega al partido en novena posición y con 13 puntos antes del encuentro. Por su parte, el Recreativo cuenta con 17 puntos y ocupa el séptimo puesto en la competición.