Previa del partido: At. Levante - Valencia Mestalla

El próximo domingo a las 12:00 se disputará el partido de la decimosexta jornada de la Segunda División B, en el que veremos disputarse la victoria At. Levante y al Valencia Mestalla en el Ciudad Deportiva de Buñol.

El At. Levante encara con ganas de recuperar puntos en el encuentro correspondiente a la decimosexta jornada después de haber perdido su último partido contra el Atzeneta por un marcador de 3-0. Desde que ha empezado la competición, los locales han vencido tres de los 15 partidos jugados hasta la fecha y acumulan una cifra de 19 goles encajados frente a 10 a favor.

Respecto a la escuadra visitante, el Valencia Mestalla logró un empate a uno frente al Villarreal B, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición, así que llega al partido con las pretensiones de quedarse esta vez con los tres puntos. Hasta la fecha, de los 15 partidos que ha disputado el equipo en la Segunda División B, ha vencido en uno de ellos con un balance de 18 tantos marcados frente a 23 encajados.

En cuanto a los resultados como local, el At. Levante ha vencido dos veces, ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado dos veces en siete partidos jugados hasta ahora, por lo que tendrá que defender muy bien su portería si no quiere perder más puntos en el torneo. A domicilio, el Valencia Mestalla tiene un balance de dos derrotas y cinco empates en siete encuentros que ha jugado hasta ahora, lo que significa que deberá esforzarse mucho en su visita al estadio del At. Levante si quiere mejorar estas cifras.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en casa del At. Levante y los resultados son de una derrota y un empate para los locales. Además, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio del At. Levante. El último enfrentamiento entre el At. Levante y el Valencia Mestalla en este torneo se celebró en diciembre de 2020 y concluyó con un resultado de 5-0 para los visitantes.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, vemos que, antes de la disputa del encuentro, el At. Levante está por delante del Valencia Mestalla con una diferencia de un punto. El At. Levante llega al encuentro con 13 puntos en su casillero y ocupando la novena plaza antes del partido. En cuanto al equipo visitante, el Valencia Mestalla, se sitúa en décima posición con 12 puntos.