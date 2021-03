Previa del partido de la jornada 13: Algeciras - Las Palmas At.

El próximo miércoles a las 12:00 se disputará el partido de la decimotercera jornada de la Segunda División B, en el cual veremos enfrentarse Algeciras y al Las Palmas en el Nuevo Mirador.

El Algeciras llega al duelo con la intención de recuperar puntos después de sufrir una derrota contra el Cádiz B en el partido anterior por un resultado de 2-0. Desde el comienzo de la temporada, los locales han ganado en siete de los 15 partidos jugados hasta ahora con una cifra de 16 tantos a favor y 14 en contra.

Respecto a la escuadra visitante, Las Palmas At. logró un empate a cero frente al Marbella, sumando un punto en el último partido disputado de la competición, de manera que llega al encuentro con la ilusión de recuperar puntos que se le quedaron en el camino. Hasta la fecha, de los 15 partidos que ha disputado el equipo en la Segunda División B, ha vencido en dos de ellos con un balance de nueve goles marcados frente a 13 encajados.

En cuanto al desempeño en su estadio, el Algeciras ha logrado un balance de cuatro victorias, una derrota y dos empates en siete partidos jugados en su campo, unos valores que pueden parecer esperanzadores para Las Palmas At., pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los encuentros que tienen lugar en el Nuevo Mirador. A domicilio, Las Palmas At. ha sido derrotado en dos ocasiones y ha empatado cuatro veces en sus siete partidos disputados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con el Algeciras.

Asimismo, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Las Palmas, pues lo han hecho en las tres últimas ocasiones. La última vez que jugaron el Algeciras y Las Palmas en esta competición fue en noviembre de 2020 y el encuentro acabó con un 0-1 para los locales.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que los locales se sitúan por delante con una ventaja de 11 puntos con respecto Algeciras. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el segundo lugar con 26 puntos en la clasificación. Por su parte, Las Palmas At. cuenta con 15 puntos y ocupa el noveno puesto en la competición.