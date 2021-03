Previa del encuentro: At. Sanluqueño - Cádiz B

El próximo domingo a las 17:30 se jugará el partido de la decimoséptima jornada de la Segunda División B, en el que veremos enfrentarse Sanluqueño y al Cádiz en El Palmar.

El At. Sanluqueño afronta la decimoséptima jornada del torneo con la ilusión de remontar su posición después de empatar 0-0 en su último encuentro contra el Tamaraceite. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado en siete de los 16 partidos jugados hasta ahora y acumulan una cifra de 14 tantos encajados frente a 13 a favor.

Por su parte, el Cádiz B se hizo con el triunfo frente al Algeciras durante su último encuentro de la competición (2-0), con goles de Nieto y Tur, por lo que pretende mantener su racha de triunfos en el estadio del At. Sanluqueño. Antes de este partido, el Cádiz B había ganado en seis de los 16 encuentros jugados en la Segunda División B esta temporada, con un balance de 17 goles a favor y 15 en contra.

En cuanto a los resultados como local, el At. Sanluqueño ha ganado tres veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado dos veces en ocho partidos jugados hasta ahora, indicativo de que el Cádiz B puede tener ocasión de lograr un marcador positivo en este partido. A domicilio, el Cádiz B ha vencido dos veces, ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado tres veces en sus ocho encuentros disputados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con el At. Sanluqueño.

Además, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio del Sanluqueño, pues han ganado ya tres encuentros a domicilio. La última vez que se enfrentaron el Sanluqueño y el Cádiz en este torneo fue en enero de 2021 y el encuentro finalizó con un resultado de 1-2 a favor de los locales.

En este momento, entre el At. Sanluqueño y el Cádiz B hay una diferencia de tres puntos en la clasificación. El At. Sanluqueño llega al encuentro con 25 puntos en su casillero y ocupando la quinta plaza antes del partido. En cuanto al rival, el Cádiz B, se sitúa en sexta posición con 22 puntos.