Previa del encuentro: At. Baleares - Getafe B, partido de la última jornada

El próximo domingo a las 12:00 se jugará el partido de la jornada final de la Primera Fase de Segunda B, en el que veremos enfrentarse Baleares y al Getafe en el Estadio Balear.

El At. Baleares llega al decimoctavo encuentro con la intención de mejorar su rendimiento en la competición tras empatar el último encuentro disputado frente al Poblense. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado cinco de los 17 encuentros jugados hasta ahora y acumulan una cifra de 20 goles encajados contra 23 a favor.

En el lado de los visitantes, el Getafe B cosechó un empate a uno frente al Las Rozas, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición, así que intentará seguir sumando puntos a su tabla clasificatoria frente At. Baleares. De los 17 partidos que ha jugado en esta temporada de la Primera Fase de Segunda B, el Getafe B ha ganado dos de ellos con una cifra de 10 tantos a favor y 18 en contra.

Con respecto a los resultados como local, el At. Baleares ha conseguido unas estadísticas de cuatro victorias, dos derrotas y dos empates en ocho partidos jugados como local, unos números que pueden resultar esperanzadores para el Getafe B, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los partidos que tienen lugar en el Estadio Balear. A domicilio, el Getafe B ha perdido en una ocasión y ha empatado seis veces en sus ocho encuentros que ha jugado hasta ahora, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con el At. Baleares.

A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Getafe, pues lo han hecho en las tres últimas ocasiones. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se jugó en enero de 2021 y acabó con un marcador de 0-1 favorable Baleares.

A día de hoy, entre el At. Baleares y el Getafe B hay una diferencia de ocho puntos en la clasificación. El At. Baleares llega al encuentro con 21 puntos en su casillero y ocupando la quinta plaza antes del partido. Por su lado, los visitantes se sitúan en décima posición con 13 puntos.